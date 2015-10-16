Таски: «В дерби с «Локомотивом» на поле будет жарко»

Защитник московского «Спартака» Сердар Таски рассказал о своих ожиданиях от матча против «Локомотива» в 12 туре чемпионата России.

«Это дерби, поэтому, конечно, игра принципиальная. Последние матчи показали, что в воскресенье на поле будет жарко. «Локомотив» здорово идет по дистанции: опережает нас на четыре очка, отлично выступает в еврокубках.

Можно ли назвать нас с Боккетти стабильной связкой? Мы с Сальваторе хорошо понимаем не только друг друга, но и остальных партнеров по команде. Но это не значит, что нам не нужно прибавлять. Для стабильности ведь нужно постоянство. Посмотрите на ЦСКА, где костяк команды не меняется десятилетиями. Отсюда хорошая сыгранность и взаимодействие», - отметил Таски.