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    Ромуло не сыграет с «Локомотивом»

    Полузащитник московского «Спартака» Ромуло не сможет принять участие в предстоящем матче 12 тура чемпионата России против «Локомотива». Бразилец, получивший травму икроножной мышцы на одной из тренировок, индивидуально занимается в тренажерном зале, и возвращение футболиста в общую группу ожидается только на следующей неделе.

    Также игру с железнодорожниками пропустят травмированные полузащитник Жано Ананидзе, и нападающий Зе Луиш. Полузащитник Квинси Промес тренируется в общей группе и вероятнее всего выйдет на поле, защитник Владимир Гранат тренируется по индивидуальной программе и его участие в матче остается под вопросом.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.10.2015 15:02
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