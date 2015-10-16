«Реал» и «Барселона» узнали своих соперников по 1/16 финала Кубка Испании

Сегодня состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Испании. Мадридский «Реал» получил в соперники «Кадис», идущий на пятом месте в третьем по силе дивизионе Испании. Противник «Барселоны» «Вильяновенсе» также выступает в Сегунде-Б и находится на 14 строчке.

Все пары 1/16 финала Кубка Испании:

«Кадис» — «Реал» Мадрид

«Вильяновенсе» — «Барселона»

«Баракальдо» — «Валенсия»

«Реус» — «Атлетико»

«Логроньес» — «Севилья»

«Баломпедика Линенсе» — «Атлетик» Б

«Уэска» — «Вильярреал»

«Альмерия» — «Сельта»

«Леганес» — «Гранада»

«Льягостера» — «Депортиво»

«Мирандес» — «Малага»

«Понферрадина» — «Эйбар»

«Бетис» — «Спортинг» Хихон

«Леванте» — «Эспаньол»

«Лас-Пальсмас» — «Реал» Сосьедад

«Райо Вальекано» — «Хетафе».