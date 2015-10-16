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    Зотов: «В каждом матче пытаемся играть в атакующий футбол»

    Полузащитник московского «Спартака» Александр Зотов в преддверии столичного дерби с «Локомотивом» рассказал о своих ожиданиях от игры.

    «Мы в каждом матче пытаемся играть в атакующий футбол. Другой вопрос, что не всегда это получается, так как многое в том числе зависит от соперника. «Локомотив» любит играть вторым номером, но так как мы играем дома перед своими болельщиками, которые погонят нас вперед, будем действовать первым номером. Главное – не терять концентрацию и быть предельно внимательными с контратаками, в которые «Локо» убегает очень хорошо.

    В прошлом сезоне мы с «Арсеналом» обыграли их в Черкизово (1:0). Выставили «ромб» в центре, чем удивили соперника. Но тогда «Локо», похоже, нас недооценил и не настроился на матч должным образом. Сейчас такого, конечно, не будет», - сказал Зотов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.10.2015 14:37
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