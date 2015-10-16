Широков: «В сборной обсуждали возможное введение потолка зарплат»

Полузащитник московского «Спартака» Роман Широков рассказал о падении заработка футболистов из-за кризиса, а также поделился своим мнением о возможности введения потолка зарплат.

«Сейчас тенденция такова, что зарплаты уменьшаются, и уже не платят таких баснословных денег. Во многих клубах при подписании фиксировали курс. Цифр назвать не могу, но упали зарплаты чувствительно. Особенно для тех, кто средние деньги получал. Средние — это от 10 до 25 тысяч долларов в месяц.

Потолок зарплат? Думаю, что в НХЛ эту систему не просто так придумали. Мы в сборной между собой это обсуждали. В принципе, все были за то, чтобы и у нас было тоже самое. У нас, допустим, человек может сверкнуть один сезон, ему предложат большой контракт, а потом его пять лет не видно. А в НХЛ система такова, что первые три года у игрока контракт новичка. Это, если не ошибаюсь, 800 тысяч долларов плюс бонусы, – выходит максимум около 3,5 миллионов минус налоги. Если ты в течение трех лет постоянно держишь высокий уровень, только тогда тебе могут предложить значительно больший контракт

Противоречит ли это интересам игроков? Да, но перспектива должна быть. Если мы хотим остаться в футболе, он должен развиваться, чтобы как раз эти зарплаты потом росли или хотя бы оставались на том же уровне. Чтобы качество продукта улучшалось, приходили новые рекламодатели и приток денег становился больше. У нас позиция такая была», - цитируют Широкова "Ведомости".