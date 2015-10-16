Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Широков: «В сборной обсуждали возможное введение потолка зарплат»

    Полузащитник московского «Спартака» Роман Широков рассказал о падении заработка футболистов из-за кризиса, а также поделился своим мнением о возможности введения потолка зарплат.

    «Сейчас тенденция такова, что зарплаты уменьшаются, и уже не платят таких баснословных денег. Во многих клубах при подписании фиксировали курс. Цифр назвать не могу, но упали зарплаты чувствительно. Особенно для тех, кто средние деньги получал. Средние — это от 10 до 25 тысяч долларов в месяц.

    Потолок зарплат? Думаю, что в НХЛ эту систему не просто так придумали. Мы в сборной между собой это обсуждали. В принципе, все были за то, чтобы и у нас было тоже самое. У нас, допустим, человек может сверкнуть один сезон, ему предложат большой контракт, а потом его пять лет не видно. А в НХЛ система такова, что первые три года у игрока контракт новичка. Это, если не ошибаюсь, 800 тысяч долларов плюс бонусы, – выходит максимум около 3,5 миллионов минус налоги. Если ты в течение трех лет постоянно держишь высокий уровень, только тогда тебе могут предложить значительно больший контракт

    Противоречит ли это интересам игроков? Да, но перспектива должна быть. Если мы хотим остаться в футболе, он должен развиваться, чтобы как раз эти зарплаты потом росли или хотя бы оставались на том же уровне. Чтобы качество продукта улучшалось, приходили новые рекламодатели и приток денег становился больше. У нас позиция такая была», - цитируют Широкова "Ведомости".

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.10.2015 14:27
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1126

      Smekaev 16 октября 2015, 19:54

      Без обид, но мне кажется, что активнее всего чужие деньги считают те, кто свои считать не умеет. А статья на это провоцирует. "Спортивнее" новости только про то, кто сколько выпил и кто на ком женат. Сто лет уже на этом сайте, но что-то новости все глупее и глупее тут становятся:(

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +72

      HardPony 16 октября 2015, 16:57

      на старости лет начал про бабло говорить. тебе не пофигу,Рома? ты уже накопил и себе и внукам на безбедную жизнь. Теперь можно и про потолок перетереть на публику

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +66

      sergey_andreich 16 октября 2015, 16:39

      300 тыс. рублей в месяц для молодых до 23 лет, а для остальных до 700 - вот это средние деньги для спортсменов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +72

      miha99 16 октября 2015, 16:06

      Средние — это от 10 до 25 тысяч долларов в месяц))по нынешнему курсу 25 тыс. долларов =1 537 893.7 российских рубля,ну зажравшимся впринципе легче судить

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 16 октября 2015, 15:54

      широкову играть то осталось 2 года

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +381

      fadda 16 октября 2015, 15:40

      Так мог ещё и экономистом быть,ёпта

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      alex.grimberg 16 октября 2015, 15:23

      в общем то все по делу!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3469

      FRZZ 16 октября 2015, 15:09

      Широков занялся экономикой.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11