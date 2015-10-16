Овчинников: «Грамотные решения Слуцкого не раз оказывали решающее влияние на ход матчей»

Старший тренер московского ЦСКА Сергей Овчинников поделился мнением о том, за счет чего команде удается выигрывать матчи, в которых все складывается против армейцев.

«С одной стороны, подобные матчи, безусловно, эмоционально выхолащивают. Нервничаем мы немало, это факт. И все же, прелесть футбола еще и в его непредсказуемости. Наши игроки – большие молодцы! Никогда не опустят рук, даже в самой сложной ситуации. На самом деле, пока не прозвучал финальный свисток, все можно исправить. Кроме того, здесь велика роль главного тренера ЦСКА. У Леонида Викторовича железный характер, он очень не любит проигрывать. Его грамотные решения не раз оказывали решающее влияние на ход матчей.

В чем секрет удачного старта сезона? У нас в клубе все настроены только на первое место. Цель – золотые медали, мы очень хотим их завоевать. Кроме того, очень бы хотелось отметить болельщиков. Пользуясь случаем, хочу искренне их поблагодарить. Даже в Саранске, где мы по ходу встречи уступали с крупным счетом, они ни на минуту не переставали поддерживать команду. Поверьте, для футболистов это очень важно. Они на поле все чувствуют, как и мы на тренерской скамейке. Восхищаюсь поддержкой армейских болельщиков. Вы действительно являетесь нашим 12-м игроком!», - сказал Овчинников.