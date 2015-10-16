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    Отец Еременко: «Роме приходится играть через не могу»

    Отец полузащитника московского ЦСКА Романа Еременко, главный тренер финского «Яро» Алексей Еременко рассказал о причинах низкой результативности 28-летнего хавбека армейцев.

    – Причина нерезультативной игры – в травме. Психология тут вообще ни при чем. У Ромы спортивная грыжа, он уже третий месяц играет через боль.

    – На уколах?

    – Я не думаю, что в данном случае уколы могут помочь. Если не ошибаюсь, Рома принимал таблетки, обезболивающие. Плюс работает по индивидуальной программе, выполняет специальный комплекс упражнений: закачиваются маленькие мышцы вокруг повреждения. Не особо приятные упражнения, надо сказать.

    – Это вам Роман рассказывает?

    – Делится. Но он не ноет. Да и как это может помочь? Приходится чуть больше отдыхать, где-то играть через не могу. Рома с детства привык дополнительно заниматься до и после тренировок, но сейчас вынужден беречь себя. Мы много беседуем. Конечно, он переживает. После ответной игры со «Спортингом» звонил: «Пап, на разминке такую боль почувствовал, думал, что не смогу сыграть». Но сжал зубы, разбегался немного. И во время самой игры уже забыл про дискомфорт.

    – Откуда могла взяться эта грыжа? Перетренировался?

    – Два человека могут выполнять одну и ту же нагрузку, но у одного эта грыжа появляется, а у другого нет. Это чисто индивидуально, нельзя говорить о передозировке. Вообще достаточно частое явление. У меня в команде у троих-четверых игроков тоже подобное повреждение было.

    Источник: «Советский спорт»

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    16.10.2015 13:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +459

      sour12 16 октября 2015, 21:21

      Так надо что бы не играл, а лечился это сейчас пока грыжа, а потом осложнения и последствия!!!!!!!!есть же миланов и цауня они могут по пол тайма полностью выкладываясь заменить ерёму....нах убивать здоровье так....надо вылечивать пока на ранней стадии время на восстановление меньше займёт.

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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 16 октября 2015, 17:05

      Ну что ж, просьба медштабу ЦСКА - этого парня нужно до ЛЧ выходить на максимально возможный уровень, в Лиге без креативщика никак, а Дзага один не справится: Натхо пока что-то не впечатляет. И еще раз здоровья лучшему (на данный момент) плеймейкеру РФПЛ!

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