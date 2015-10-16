Отец Еременко: «Роме приходится играть через не могу»

Отец полузащитника московского ЦСКА Романа Еременко, главный тренер финского «Яро» Алексей Еременко рассказал о причинах низкой результативности 28-летнего хавбека армейцев.

– Причина нерезультативной игры – в травме. Психология тут вообще ни при чем. У Ромы спортивная грыжа, он уже третий месяц играет через боль.

– На уколах?

– Я не думаю, что в данном случае уколы могут помочь. Если не ошибаюсь, Рома принимал таблетки, обезболивающие. Плюс работает по индивидуальной программе, выполняет специальный комплекс упражнений: закачиваются маленькие мышцы вокруг повреждения. Не особо приятные упражнения, надо сказать.

– Это вам Роман рассказывает?

– Делится. Но он не ноет. Да и как это может помочь? Приходится чуть больше отдыхать, где-то играть через не могу. Рома с детства привык дополнительно заниматься до и после тренировок, но сейчас вынужден беречь себя. Мы много беседуем. Конечно, он переживает. После ответной игры со «Спортингом» звонил: «Пап, на разминке такую боль почувствовал, думал, что не смогу сыграть». Но сжал зубы, разбегался немного. И во время самой игры уже забыл про дискомфорт.

– Откуда могла взяться эта грыжа? Перетренировался?

– Два человека могут выполнять одну и ту же нагрузку, но у одного эта грыжа появляется, а у другого нет. Это чисто индивидуально, нельзя говорить о передозировке. Вообще достаточно частое явление. У меня в команде у троих-четверых игроков тоже подобное повреждение было.