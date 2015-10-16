Отец Еременко: «Роме приходится играть через не могу»

Так надо что бы не играл, а лечился это сейчас пока грыжа, а потом осложнения и последствия!!!!!!!!есть же миланов и цауня они могут по пол тайма полностью выкладываясь заменить ерёму....нах убивать здоровье так....надо вылечивать пока на ранней стадии время на восстановление меньше займёт.
Отец полузащитника московского ЦСКА Романа Еременко, главный тренер финского «Яро» Алексей Еременко рассказал о причинах низкой результативности 28-летнего хавбека армейцев.
– Причина нерезультативной игры – в травме. Психология тут вообще ни при чем. У Ромы спортивная грыжа, он уже третий месяц играет через боль.
– На уколах?
– Я не думаю, что в данном случае уколы могут помочь. Если не ошибаюсь, Рома принимал таблетки, обезболивающие. Плюс работает по индивидуальной программе, выполняет специальный комплекс упражнений: закачиваются маленькие мышцы вокруг повреждения. Не особо приятные упражнения, надо сказать.
– Это вам Роман рассказывает?
– Делится. Но он не ноет. Да и как это может помочь? Приходится чуть больше отдыхать, где-то играть через не могу. Рома с детства привык дополнительно заниматься до и после тренировок, но сейчас вынужден беречь себя. Мы много беседуем. Конечно, он переживает. После ответной игры со «Спортингом» звонил: «Пап, на разминке такую боль почувствовал, думал, что не смогу сыграть». Но сжал зубы, разбегался немного. И во время самой игры уже забыл про дискомфорт.
– Откуда могла взяться эта грыжа? Перетренировался?
– Два человека могут выполнять одну и ту же нагрузку, но у одного эта грыжа появляется, а у другого нет. Это чисто индивидуально, нельзя говорить о передозировке. Вообще достаточно частое явление. У меня в команде у троих-четверых игроков тоже подобное повреждение было.