Скульптор памятника Черенкову: «Делал этакого победителя, все-таки он воин, некий идол»

Скульптор Филипп Рукавишников, который стал автором пямятника легенде московского «Спартака» Федору Черенкову, поделился своими мыслями о работе.

«Футболист — значит футболист. Это та область, где иногда голову сломаешь, чтобы быть оригинальным, но все равно им не будешь. Потому что скульптур футболистов по миру тысячи. Бронзовых, мраморных… Мяч, кеды. Так что это совершенно традиционная вещь, которую, надеюсь, болельщики примут не строго.

Вы знаете, я делал этакого победителя. Виталий, брат Федора, даже говорил: “Чего это вы его несколько выпятили?” Ну потому что все-таки воин. Некий идол.

Вы знаете, сложно все воплотить. Это же все-таки больше для литературного рассказа. Мне кажется, что лучше отображать такие моменты в книжной серии “Жизнь замечательных людей”. Мы в нюансы часто не вникаем, когда смотрим на памятники, возьмите любого деятеля — не только в области спорта. Я в футболе ничего особо не понимаю.

Конечно, реакция всегда волнует. Но, во-первых, у нас такая неподготовленная публика… Во-вторых, она разделена внутри на разные группы, от которых если ничего хорошего не дождешься, то и обламываться не стоит. Себя к этому просто приучаешь. Говорить о том, как любители футбола смотрят на искусство, — только обижать их. А обижать никого не хочется.

Внутри же нашего цеха художников есть внутренние дрязги, где нужно хвалить одно, а ругать другое. Это тоже достаточно противная камарилья. Если сильно обращать на нее внимание, отравит всю оставшуюся жизнь», - отметил скульптор.