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    Менотти: «Месси приносит Аргентине больше пользы, чем Марадона»

    Бывший главный тренер «Барселоны» и сборной Аргентины Сесар Луис Менотти выразил мнение, что в настоящее время нападающий каталонцев Лионель Месси приносит своей национальной команде больше пользы, чем Диего Марадона когда-то.

    «Развитие Диего как футболиста несколько отличалось, он был абсолютным лидером. В этом плане рост Месси , как игрока был более правильным, за счет команды, в которой он прошел становление. Лионель забивает голы, которые до этого мог забивать только Диего. Нет сомнений, что Месси приносит больше пользы сборной. Аргентина порой помогает ему в этом, порой нет», - заявил Менотти.

    Источник: Goal.com

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    16.10.2015 12:26
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +665

      Snerg 16 октября 2015, 15:07

      судя по результатам Марадона больше принес пользы!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +167

      астраханец 16 октября 2015, 14:41

      Пока не будет кубка мира толку ноль

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