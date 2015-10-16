Менотти: «Месси приносит Аргентине больше пользы, чем Марадона»

Бывший главный тренер «Барселоны» и сборной Аргентины Сесар Луис Менотти выразил мнение, что в настоящее время нападающий каталонцев Лионель Месси приносит своей национальной команде больше пользы, чем Диего Марадона когда-то.

«Развитие Диего как футболиста несколько отличалось, он был абсолютным лидером. В этом плане рост Месси , как игрока был более правильным, за счет команды, в которой он прошел становление. Лионель забивает голы, которые до этого мог забивать только Диего. Нет сомнений, что Месси приносит больше пользы сборной. Аргентина порой помогает ему в этом, порой нет», - заявил Менотти.