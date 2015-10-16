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    Карадениз: «Если Кокорин останется в «Динамо» - это будет его самой большой ошибкой»

    Полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз рассказал некоторые секреты своего футбольного долголетия, а также - о влиянии таланта игрока на его карьеру, приведя в пример Александра Кокорина из «Динамо».

    «Я живу как профессионал. Люблю свою работу. Я каждый день вижу, что футбол от меня уходит, и это заставляет грустить. Понимаю, что скоро уйду из футбола и лишусь внимания болельщиков, футбольной атмосферы. Когда начинаю думать об этом, то схожу с ума. Поэтому еще больше пытаюсь хвататься за свою работу и выкладываться. Понимаю, что должен любить футбол и быть ему обязанным. Должен жить более внимательнее и правильно.

    Могу добавить, что 70 - 80 процентов российских футболистов живут непрофессионально. Посмотрите, сколько российских игроков играет на уровне европейских клубов? Только Черышев, да и тот пока сидит на скамейке в «Реале». Значит, что-то не так, что-то неправильно. У каждого футболиста должна быть цель, стимул. Я всегда хотел играть за границей и когда пришел в «Рубин», то никто и не думал, что клуб может стать чемпионом, но мы брали медали и обыгрывали топ-клубы. И все это я делал не в турецком клубе, а в российском. Только это напишут, когда будут вспоминать карьеру игрока. Никто не напишет, сколько он получал, а напишут, сколько и что он выиграл. Но в российском футболе есть много талантов...

    Например, есть очень талантливый Александр Кокорин, который регулярно играет в «Динамо», но нестабилен. Он может сыграть очень хорошо, а затем провалить три игры подряд. Но у Кокорина такой талант, что он может в одиночку тащить всю команду. И мог бы даже играть в Европе. Александр быстр, техничен и у него хороший уровень. Но если ты не можешь постоянно играть на высоком уровне, то ты никому не нужен. И, если до конца своей карьеры он не решится уехать в Европу и останется в «Динамо», то это будет его самой большой ошибкой. Если он планирует играть в России и зарабатывать здесь большие деньги, то это неправильно. У игрока должны быть большие цели, он должен мечтать о большем, планировать большое будущее и играть в большом европейском клубе, желать добиться там успеха», - рассказал Карадениз.

    В текущем сезоне Карадениз провел шесть матчей в составе «Рубина», отметившись одним забитым мячом.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    16.10.2015 11:49
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +17

      Medium 33 18 октября 2015, 00:18

      Красавчик, все в точку!

      0
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      Рейтинг: +3469

      FRZZ 16 октября 2015, 15:15

      Умный и волевой мужик Карадениз.

      0
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      Рейтинг: +23

      tony09parker 16 октября 2015, 15:14

      На лавке Черышев сидит потому что там есть Роналду! А не из-за того что что-то не так!

      0
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      Рейтинг: +3469

      FRZZ > tony09parker 16 октября 2015, 15:16

      Если Черышев что-то представлял бы собой, то Виляреал не отпустил бы его.

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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > FRZZ 16 октября 2015, 17:00

      В Вильяреале Денис был в аренде. Реал не захотел продлевать аренду (как бы Вильяреал того не хотел), а отступные за Черышева слишком большие

      1
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      Рейтинг: +532

      Бан 16 октября 2015, 14:20

      Уважуха...

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      Рейтинг: +268

      BorisoW 16 октября 2015, 12:40

      Паспорт РФ у 90% "игроков" забрать,и с милионной доплатой даже в 3 облатсной лиге не нужны будут.

      1
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      Рейтинг: +40

      AleXXX 88 16 октября 2015, 12:22

      Золотые слова

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