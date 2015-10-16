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    Бушманов: «Кобелеву можно только пожелать удачи»

    Бывший защитник московского "Спартака" Евгений Бушманов считает, что смена курса развития московского «Динамо» вынужденная мера.

    "Это была вынужденная мера, связанная с финансовым fair-play. Для молодых футболистов – это шанс заявить о себе, заиграть на уровне Премьер-лиги, для них такие перемены во благо. В тоже время понятно, что из-за такой перестройки бело-голубым сейчас тяжело. Сразу будет трудно выйти на какие-то лидирующие позиции в России. Кобелев уже неоднократно доказывал, что умеет работать с молодыми, заставляя их прогрессировать. Можно ему пожелать только удачи", - сказал Бушманов.

    Полностью эксклюзивное интервью Евгения Бушманова можно прочитать на страницах "Бомбардира".

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.10.2015 11:17
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