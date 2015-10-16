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    Лэмпард: «Мне нужен отдых»

    Хавбек "Нью-Йорк Сити" Фрэнк Лэмпард рассчитывает полностью провести сезон-2016 в составе своего нового клуба. Отметим, что ветеран на днях получил травму, которая вынудила его досрочно завершить чемпионат.

    «Мне нужен отдых, чтобы я смог восстановиться к следующему сезону. К сожалению, у меня были травмы. Но каждый игрок проходит через это. Сейчас моя задача - подготовиться к следующему году, провести следующую предсезонку и успешно стартовать в чемпионате. Я хочу провести полноценный сезон в чемпионате, помочь команде пробиться в плей-офф», - рассказал Лэмпард.

    Напомним, что Лэмпард перебрался в "Нью-Йорк Сити" прошедшим летом после полугодовой аренды в "Манчестер Сити".

    Источник: Goal.com

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    16.10.2015 10:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +72

      Selim Yavuz 16 октября 2015, 11:44

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