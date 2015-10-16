Бушманов: «Совмещение постов Слуцкому идет на пользу»

Бывший защитник московского "Спартака" Евгений Бушманов считает, что совмещение постов Леонидом Слуцким в ЦСКА и сборной России идет лишь на пользу этому специалисту.

«Мне кажется, что совмещение постов Леониду Викторовичу пока идет на пользу. Наверняка это очень сложно, ведь выпадает много матчей, к которым надо подготовиться, затратить энергию. Но пока все то, что происходит, идет только на пользу всем – армейцы стали играть более стабильно, и сборная России показала стопроцентный результат в последних четырех встречах, выйдя на чемпионат Европы. Пока нет никаких предпосылок к тому, чтобы красно-синие сбавили свои обороты», - сказал Бушманов.

Полностью эксклюзивное интервью Евгения Бушманова можно прочитать на страницах «Бомбардира».