«Монако» - «Лион». Смотреть онлайн

Перед этим матчем не стоит заглядывать в турнирную таблицу, так как можно разочароваться положением команд в ней. Однако, это не означает, что матч будет скучным. Нам предстоит увидеть едва ли не традиционное для французского чемпионата противостояние «Монако» и «Лиона».

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча "Монако" - "Лион", выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи - в 21:30.