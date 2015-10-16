«Барселона» начала переговоры с ван Перси

Спортивный директор «Барселоны» Роберто Фернандес побывал на матче сборных Голландии и Чехии. Главной целью этого визита был просмотр 32-летнего нападающего «Фенербахче» Робина ван Перси. В ближайшее январское трансферное окно игрок может сменить прописку. «Барса» уже начала переговоры с представителями ван Перси. Ускорить данный трансфер может то, что футболист конфликтует с главным тренером «Фенербахче» Витором Перейрой.

Напомним, что в матче со сборной Чехии ван Перси отметился голом, автоголом и желтой карточкой.