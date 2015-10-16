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    «Барселона» начала переговоры с ван Перси

    Спортивный директор «Барселоны» Роберто Фернандес побывал на матче сборных Голландии и Чехии. Главной целью этого визита был просмотр 32-летнего нападающего «Фенербахче» Робина ван Перси. В ближайшее январское трансферное окно игрок может сменить прописку. «Барса» уже начала переговоры с представителями ван Перси. Ускорить данный трансфер может то, что футболист конфликтует с главным тренером «Фенербахче» Витором Перейрой.

    Напомним, что в матче со сборной Чехии ван Перси отметился голом, автоголом и желтой карточкой.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.10.2015 09:37
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      расулик 18 октября 2015, 01:21

      В барсу на закате карьеры,волшебство

      0
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      Рейтинг: +428

      Ronaldinho R10 16 октября 2015, 13:21

      Ван Перси абсолютный деградант среди талантлевейших нападающих.Даже бедный Торрес играет и делает куда больше,чем это "голландский голеадор".А то получается как в том анекдоте:
      Приходит муж футболист вечером домой,уставший плюхается на диван.
      -Дорогой,как прошел матч ?
      -Отлично !
      -Забил?
      -Конечно!!!
      -А сколько?
      -2 Дорогая!
      -А счет какой?
      - 1 : 1 ...

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      Рейтинг: +205

      chegevaro 16 октября 2015, 12:31

      Классно он автоголом понизил свою возможную зарплату )))

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