Черевченко: «Локомотив» играет от печки»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко не скрывает, что его команда играет в первую очередь от обороны, но показывает довольно зрелищный футбол.

«Если мы приличное количество голов забили, как игра может быть незрелищной? Мы третьи в чемпионате по забитым. Впереди только «Зенит» и ЦСКА. Но с ЦСКА-то понятно – они «Мордовии» шесть забили.

Какой вектор у «Локомотива»? Баланс надо соблюсти. Сзади – на ноль. От печки мы играем, от обороны. И этого не скрываем», – сказал Черевченко.

Напомним, что матч "Спартак" – "Локомотив" состоится на "Открытие Арене" в воскресенье, 18 октября, в 13:30 по московскому времени.