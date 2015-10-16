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    На стадионе «Динамо» начался монтаж мегаколонн

    На Центральном стадионе «Динамо» им. Льва Яшина в Москве строители приступили к установке уникальных по прочности мегаколонн.

    «Рядом с реконструируемой западной исторической стеной будет установлено восемь мегаколонн. Каждая из них весит около 27 тонн и может выдержать нагрузку до 3,5 тысячи тонн. Уже смонтированы две колонны, еще четыре в работе.

    По периметру всего стадиона необходимо устанавливать конструкции, на которые можно будет монтировать элементы кровли. Однако в сохраняемой исторической части стадиона их устанавливать нельзя, так как они могут изменить внешний облик объекта. Поэтому было решено использовать мегаколонны. Применение этой технологии не угрожает памятнику. Работы по установке колонн мы закончим до конца месяца», - рассказал директор проекта «ВТБ Арена парк» по спортивной части Сергей Цыбин.

    Напомним, спортивный объект будет называться «ВТБ Арена - Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина. Весь проект комплексного развития территории носит название «ВТБ Арена парк». Стадион планируется открыть футбольным матчем 22 октября 2017 года - в 88-ю годовщину со дня рождения легендарного вратаря московского «Динамо» и сборной СССР Льва Яшина (1929-1990).

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.10.2015 08:38
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +160

      Игорь В 16 октября 2015, 10:19

      Грамотеи бляяячч

      0
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      Рейтинг: +6335

      Добрый Бобер 16 октября 2015, 10:19

      Обычная металлоконструкция.

      0
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    • ...
      Рейтинг: -185

      Protosser 16 октября 2015, 09:35

      МегаколоН. Ага.

      0
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      Рейтинг: -66

      prosport69 > Protosser 16 октября 2015, 10:25

      Поправили, благодарю) Хотя есть слово мегаколон, но это заболевание(

      -1
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      Рейтинг: +167

      астраханец > Protosser 16 октября 2015, 11:27

      С двумя н надо. Колонна

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