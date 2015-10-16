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    Зинченко заключил контракт с «Уфой» с разрешения ФИФА

    Полузащитник «Уфы» Александр Зинченко избежит дисквалификации со стороны ФИФА за подписание контракта с российским клубом. Дело в том, что башкирский клуб заключил соглашение с 18-летним украинцем, получив разрешение Международной федерации футбола, с условием выплаты компенсации «Шахтеру».

    Напомним, что ранее генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин заявил, что в июле 2014 года Зинченко разорвал с донецким клубом контракт в одностороннем порядке. Сейчас украинская сторона судится с российским клубом и с самим Зинченко.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    16.10.2015 08:26
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