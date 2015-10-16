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    Месси не сыграет с Бразилией

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси с большой долей вероятности не успеет восстановиться от травмы колена к матчу квалификации чемпионата мира-2018 Аргентины против Бразилии. Эта встреча пройдет 14 ноября. Есть шанс, что Месси сможет вернуться на поле к матчу чемпионата Испании против «Реала», который состоится 21 ноября.

    Напомним, что Федерация футбола Аргентины планировала форсировать восстановление Месси к матчу с Бразилией, тогда как каталонский клуб выступает против, считая, что поспешное восстановление игрока может привести к рецидиву травмы.

    Источник: Twitter

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    16.10.2015 08:06
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