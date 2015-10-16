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    Чорлука и Ньяссе работают по облегченной программе

    Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука перед центральным матчем 12-го тура со «Спартаком» занимается по облегченной программе. Он восстанавливается после тяжелых матчей за национальную команду. Ожидается, что к матчу со «Спартаком» Чорлука будет готов.

    Форвард железнодорожников Умар Нияссе из-за серьезных нагрузок в последних матчах также провел в четверг неполную тренировку.

    Стоит напомнить, что матч "Спартак" – "Локомотив" состоится на "Открытие Арене" в воскресенье, 18 октября, в 13:30 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.10.2015 07:51
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