Чорлука и Ньяссе работают по облегченной программе

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука перед центральным матчем 12-го тура со «Спартаком» занимается по облегченной программе. Он восстанавливается после тяжелых матчей за национальную команду. Ожидается, что к матчу со «Спартаком» Чорлука будет готов.

Форвард железнодорожников Умар Нияссе из-за серьезных нагрузок в последних матчах также провел в четверг неполную тренировку.

Стоит напомнить, что матч "Спартак" – "Локомотив" состоится на "Открытие Арене" в воскресенье, 18 октября, в 13:30 по московскому времени.