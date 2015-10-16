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    Венгер может покинуть «Арсенал», но при одном условии

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер считает, что его команда достойно выступает в еврокубках.

    «Я планирую доработать свой контракт с «Арсеналом» до конца, чтобы вернуть большие победы в клуб. Я готов покинуть «Арсенал», но только в том случае, когда пойму, что он может стать лучше без меня. Сейчас я отвечаю за результат команды.

    Наши результаты в Лиге чемпионов далеки от идеала. Но мы сыграли в Европе более 150 матчей, но журналисты всегда выбирают самые неудачные. Если вы посмотрите на процент выигранных матчей в Европе, то увидите, что «Арсенал» в топ-5», - заявил Венгер.

    После восьми туров «Арсенал» делит вторую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги в «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Mirror.co.uk

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    16.10.2015 06:41
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +16

      KryptoN 18 октября 2015, 21:55

      По факту, Арсен делает результат, это все видят. Да, давно нету больших титулов, и старт в ЛЧ сразу же с двух поражений... Но это никак не затмевает саму красоту игры, которую придумывает Венгер. Успехов ему!

      0
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      Рейтинг: +98

      DrDoom 18 октября 2015, 12:59

      Хочется что бы Босс ушёл на самой высокой ноте

      1
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      Рейтинг: +28

      Friedrich Zimmerman 17 октября 2015, 13:28

      Да хорошая команда . Приятно смотреть на их матчи . Венгер построил эту команду , и не хочется чтобы кто-то его разрушал

      0
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      Рейтинг: +15

      salford 17 октября 2015, 08:36

      cкорее бы ты понял арсен, что изжил себя в арсенале для клуба ты обуза. иди в другой клуб и как можно скорее. и тебе будет лучше и арсеналу.

      0
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      Рейтинг: +5

      Bolela-armeez 16 октября 2015, 21:21

      мне всегда была симпатична эта команда

      0
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      Рейтинг: +117

      Marchen 16 октября 2015, 17:09

      Арсенал играет красиво и технично, это нравится публике! Состав сыгран, в этом году обязательно что-нибудь возьмут.

      0
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      Рейтинг: +665

      Snerg 16 октября 2015, 15:04

      После восьми туров "Арсенал" делит вторую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги в "Манчестер Юнайтед".
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      так В мю или С мю? открыли сайт безграмотных.

      1
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      Рейтинг: +21

      Faith 16 октября 2015, 13:40

      Если уйдет будет как с Рубином

      2
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 16 октября 2015, 10:00

      дык а кем его заменить то? и сколько времени потребуется сменщику чтобы разгрести клуб, в котором уже небойсь все от уборщици до игроков сделано "под стиль" Венгера.

      7
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      Рейтинг: +97

      Alex2712 > dzvinka 16 октября 2015, 14:14

      А легендарный Бышовец, чем не смена Венгеру, он же свободен вроде

      -1
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      Рейтинг: +428

      Ronaldinho R10 > dzvinka 16 октября 2015, 15:33

      Да там все вешалки ровно такой высоты и ширины,чтобы пуховик его висел ровно.

      0
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      Рейтинг: +11

      anvar 067 16 октября 2015, 06:49

      Так держать. .

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