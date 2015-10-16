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    Хедира: «Постараемся победить «Интер»

    Хавбек "Ювентуса" Сами Хедира рассчитывает одержать победу над «Интером» в ближайшем матче.

    «За свои 28 лет я повидал немало. Я играл за "Реал", пробовал силы в Лиге чемпионов. Но опыт в "Ювентусе" – новый и особенный.

    У нас отличная команда с великолепным подбором игроков. Хочу помочь этой дружине вернуться на ведущие роли в Европе. В воскресенье постараемся победить «Интер», - заявил Хедира.

    Напомним, что матч «Интер» - «Ювентус» пройдет на стадионе «Сан-Сиро» в воскресенье, 19 октября. Начало – в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Transfermarkt

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    16.10.2015 06:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +47

      89388900185 16 октября 2015, 11:11

      форза ИНТЕР

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