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    Президент «Урала»: «Гончаренко присылает мне СМС»

    Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал отношения клуба с его бывшим главным тренером Виктором Гончаренко. По словам Иванова, никакой неприязни к белорусскому специалисту после его отставки нет.

    «Да бросьте вы! Мы никому ничего не хотим доказывать. Будем просто играть в футбол. Реваншистских настроений по отношению к Виктору Михайловичу у нас нет. Просто так сложилось. Что теперь поделаешь? Гончаренко сейчас работает в хорошем клубе, дай бог ему удачи и здоровья. Он квалифицированный специалист, я этого никогда не скрывал. Но мы не намерены ему мстить. Более того, даже и не вспоминаем особо, что он сейчас в ЦСКА», - говорит Иванов.

    Также президент «Урала» рассказал, что поддерживает связь с Гончаренко.

    «Конечно, я пожму ему руку при встрече! Какие вопросы? Мы же с ним не ругались. Получилось так, как получилось. Не надо ничего ворошить. Он присылает смс с поздравлениями после наших побед».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.10.2015 00:40
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