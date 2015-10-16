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    Венгер: «Наш процент побед в еврокубках войдет в пятерку лучших»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал распространенное мнение о том, что лондонский клуб неохотно тратит деньги на новых игроков.

    «Мы не боимся тратить. Я знаю, что у меня такая репутация, однако когда футболист действительно классный, то мы готовы платить», - говорит Венгер.

    Также француз высказался о неудачном старте «Арсенала» в этом сезоне Лиги чемпионов.

    «Я знаю, что результаты недостаточно хороши. Но мы провели свыше 150 матчей в Европе, и наш процент побед войдет в пятерку лучших».

    Источник: BBC

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    16.10.2015 00:23
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