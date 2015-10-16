Венгер: «Наш процент побед в еврокубках войдет в пятерку лучших»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал распространенное мнение о том, что лондонский клуб неохотно тратит деньги на новых игроков.

«Мы не боимся тратить. Я знаю, что у меня такая репутация, однако когда футболист действительно классный, то мы готовы платить», - говорит Венгер.

Также француз высказался о неудачном старте «Арсенала» в этом сезоне Лиги чемпионов.

«Я знаю, что результаты недостаточно хороши. Но мы провели свыше 150 матчей в Европе, и наш процент побед войдет в пятерку лучших».