Ибрагимович: «Я пробью любую стену»

Нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович прокомментировал свою игру.

«Когда я побил рекорд, это было потрясающе. Я стал лучшим бомбардиром в истории клуба, а также в матчах "ПСЖ" против «Марселя» - одним выстрелом две цели. Мне нравится то, что я делаю и чего добиваюсь. Мне нужно и дальше быть целенаправленным, свежим и здоровым. Я должен продолжать. Меня ничто не остановит. Я пробью любую стену, чтобы добиться своей цели», - говорит Ибрагимович.