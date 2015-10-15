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    Ибрагимович: «Я пробью любую стену»

    Нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович прокомментировал свою игру.

    «Когда я побил рекорд, это было потрясающе. Я стал лучшим бомбардиром в истории клуба, а также в матчах "ПСЖ" против «Марселя» - одним выстрелом две цели. Мне нравится то, что я делаю и чего добиваюсь. Мне нужно и дальше быть целенаправленным, свежим и здоровым. Я должен продолжать. Меня ничто не остановит. Я пробью любую стену, чтобы добиться своей цели», - говорит Ибрагимович.

    Источник: Sports.ru

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    15.10.2015 23:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +428

      Ronaldinho R10 16 октября 2015, 00:21

      Один из последних поистине великих нападающих!Жаль,что так и не выиграл ЛЧ,но все можно наверстать))

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