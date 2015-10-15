ЦСКА и «Спартак» претендуют на молодого бразильского игрока

Нападающий «Фигейренсе» Клетиньо попал в сферы интересов ЦСКА и «Спартака».

Сообщается, что 19-летнего футболиста представители ЦСКА просматривали во время игры чемпионата Бразилии между «Фигейренсе» и «Гоясом». В этом матче Клетиньо отметился двумя голевыми передачами, а его команда победила со счетом 3:2.

Скауты «Спартака» наблюдали за игроком в ходе встречи против «Фламенго», в которой Клетиньо сделал дубль, а «Фигейренсе» победил со счетом 3:0.

Кроме того, молодым бразильцем интересуется «Атлетико».