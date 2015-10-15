Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    ЦСКА и «Спартак» претендуют на молодого бразильского игрока

    Нападающий «Фигейренсе» Клетиньо попал в сферы интересов ЦСКА и «Спартака».

    Сообщается, что 19-летнего футболиста представители ЦСКА просматривали во время игры чемпионата Бразилии между «Фигейренсе» и «Гоясом». В этом матче Клетиньо отметился двумя голевыми передачами, а его команда победила со счетом 3:2.

    Скауты «Спартака» наблюдали за игроком в ходе встречи против «Фламенго», в которой Клетиньо сделал дубль, а «Фигейренсе» победил со счетом 3:0.

    Кроме того, молодым бразильцем интересуется «Атлетико».

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.10.2015 23:31
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +97

      Alex2712 16 октября 2015, 14:18

      Если выберет Спартак то карьере жопа, а в ЦСКА может раскрыться, оставляя за скобками интерес со стороны матрасов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      successful 16 октября 2015, 10:55

      Если Атлетико тоже претендует, то нашим клубам навряд ли что-то светит.Думаю бразилец не такой глупый, чтобы менять испанскую лигу, на российскую

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 16 октября 2015, 09:03

      Очередной Кариока?)))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +459

      sour12 16 октября 2015, 03:51

      уже есть же Витиньё =)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22

      1d2i0m9o8n8 > sour12 16 октября 2015, 11:26

      Значит скоро продадут!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев > sour12 16 октября 2015, 11:28

      Валерон Карпиньё

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11