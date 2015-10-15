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    Моуринью: «Хорошо, что на меня хоть электронный браслет не надели»

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью раскритиковал решение Футбольной ассоциации Англии, которая наложила на него штраф в размере 50 тысяч фунтов и присудила условную дисквалификацию на одну игру. Наставник наказан за выпады в адрес судей, которые он позволил себе после матча с "Саутгемптоном".

    «Хорошо, что они на меня хоть электронный браслет не надели. Штраф в 50 тысяч – это позор. Возможность получить дисквалификацию поражает меня», - прокомментировал Моуринью.

    Отметим, что условная дисквалификация превратится в реальную после первого аналогичного проступка португальца.

    Источник: Eurosport.ru

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    15.10.2015 23:18
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +117

      Marchen 16 октября 2015, 17:11

      хоть бы раз промолчал, балоболка

      0
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    • ...
      Рейтинг: +200

      dzvinka 16 октября 2015, 10:07

      а стоило надеть, он ведь будет мухлевать. И скотчем, как уже говорили, рот заклеить тоже норм было бы)).

      0
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      Рейтинг: +1102

      edw7777 16 октября 2015, 07:02

      А лучше бы надели..., да еще рот заклеили.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +627

      Xiko 16 октября 2015, 00:11

      Лучше бы так тренировал, как балаболит...

      3
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 16 октября 2015, 00:02

      В конце концов забьет на Челси,получит неустойку за расторжение контракта и спокойно уедет в другой клуб

      2
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      Рейтинг: +18

      Платунишка 15 октября 2015, 23:26

      Ставлю на то, что он условную разменяет на реальную в течение полугода. А так... Думаю, что уже в этом году получит)

      1
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      ...
      Рейтинг: +200

      dzvinka > Платунишка 16 октября 2015, 10:08

      да в этом полюбому)) вот ближе к боксингдею, или после слива динамо как вернется на альбион и начнет по новой в АПЛ поднывать.

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