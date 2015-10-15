Моуринью: «Хорошо, что на меня хоть электронный браслет не надели»

Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью раскритиковал решение Футбольной ассоциации Англии, которая наложила на него штраф в размере 50 тысяч фунтов и присудила условную дисквалификацию на одну игру. Наставник наказан за выпады в адрес судей, которые он позволил себе после матча с "Саутгемптоном".

«Хорошо, что они на меня хоть электронный браслет не надели. Штраф в 50 тысяч – это позор. Возможность получить дисквалификацию поражает меня», - прокомментировал Моуринью.

Отметим, что условная дисквалификация превратится в реальную после первого аналогичного проступка португальца.