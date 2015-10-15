Радимов: «На всякий случай сделали запасному вратарю майку полевого игрока»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал поражение в матче 16-го тура ФНЛ против КАМАЗа (1:2). По словам наставника, команда испытывает недостаток кадров.

«Благодарен Игорю Симутенкову, который прислал двоих футболистов из молодежки. В итоге на скамейке запасных было хотя бы четыре человека. Мы даже на всякий случай запасному вратарю сделали майку полевого игрока и даже хотели выпустить его, когда пошел навал в концовке», - рассказывает Радимов.

Также специалист предположил, что клуб в ближайшее время ждут перемены.

«В принципе, доволен ребятами. А чтобы реализовывать моменты, надо еще больше работать. Другого не дано. Проигрывать же аутсайдеру – позор. Возможно, будут перемены. В ближайшее время встречаюсь с генеральным директором клуба Максимом Митрофановым».