Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Радимов: «На всякий случай сделали запасному вратарю майку полевого игрока»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал поражение в матче 16-го тура ФНЛ против КАМАЗа (1:2). По словам наставника, команда испытывает недостаток кадров.

    «Благодарен Игорю Симутенкову, который прислал двоих футболистов из молодежки. В итоге на скамейке запасных было хотя бы четыре человека. Мы даже на всякий случай запасному вратарю сделали майку полевого игрока и даже хотели выпустить его, когда пошел навал в концовке», - рассказывает Радимов.

    Также специалист предположил, что клуб в ближайшее время ждут перемены.

    «В принципе, доволен ребятами. А чтобы реализовывать моменты, надо еще больше работать. Другого не дано. Проигрывать же аутсайдеру – позор. Возможно, будут перемены. В ближайшее время встречаюсь с генеральным директором клуба Максимом Митрофановым».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.10.2015 22:32
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11