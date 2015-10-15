ФНЛ. «Шинник» справился со «СКА-Энергией»

В матче 16-го тура ФНЛ «Шинник» добыл победу над «СКА-Энергией». Счет открыл Мязин, в концовке встречи Эдиев, казалось, принес гостям ничью, однако в добавленное время исход матча в пользу хозяев решил Султонов.

Чемпионат России. ФНЛ. 16-й тур

Шинник (Ярославль) – СКА-Энергия (Хабаровск) – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Мязин, 62; 1:1 - Эдиев, 85; 2:1 - Султонов, 90+3.

Шинник: Яшин, Беляев, Ламанж, Ятченко, Цховребов, Щадин, Сиротов, Маляров, Павленко (Султонов, 74), Земсков (Митасов, 61), Мязин.

СКА-Энергия: Дюпин, Попов, Удалый, Эдиев, Купчин, Безлихотнов (Алексеев, 67), Сорокин (Микуцкис, 35), Карасев (Плетин, 63), Ваганов, Безелюк, Никифоров.

Предупреждения: Эдиев, 19.

Судья: Роман Галимов

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