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    Украинские пограничники проверят российских болельщиков

    Украинские пограничники проверят российских болельщиков «Челси», которые поедут в Киев на матч Лиги чемпионов между лондонцами и «Динамо», на предмет причастности к противоправной деятельности. Об этом рассказал помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

    "Первая линия пограничного контроля - это проверка паспорта при прохождении линии государственного контроля. Вторая линия предусматривает дополнительное собеседование с гражданином, в ходе которого уточняется цель визита, особенности визита, а также проверяется дополнительная информация по базам данных о возможной причастности к противоправной деятельности. В данном случае все граждане, которые будут ехать, будут предоставлены контролю второй линии, и цель их поездки и другие обстоятельства, связанные с этим, будут уточняться", - сообщил Слободян в ответ на вопрос о том, как будет происходить проверка болельщиков из России.

    Матч «Динамо» - «Челси» состоится в Киеве 20 октября.

    Источник: Р-Спорт

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    15.10.2015 19:36
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11

      YaGovoryu 16 октября 2015, 01:15

      Долбоебы.. Ехать и болеть за Челси.. Чтоб вас там хохлы поубивали нахуй, меньше больных людей в России будет..

      3
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      Рейтинг: +51

      Анжи_Монако_05 15 октября 2015, 22:10

      Каклы да кому вы нужны???

      1
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      Рейтинг: +17371

      Garrincha58 15 октября 2015, 20:23

      ехать туда сейчас где нас считают злейшими врагами это только безмозглые могут

      1
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