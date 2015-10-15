Украинские пограничники проверят российских болельщиков «Челси», которые поедут в Киев на матч Лиги чемпионов между лондонцами и «Динамо», на предмет причастности к противоправной деятельности. Об этом рассказал помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"Первая линия пограничного контроля - это проверка паспорта при прохождении линии государственного контроля. Вторая линия предусматривает дополнительное собеседование с гражданином, в ходе которого уточняется цель визита, особенности визита, а также проверяется дополнительная информация по базам данных о возможной причастности к противоправной деятельности. В данном случае все граждане, которые будут ехать, будут предоставлены контролю второй линии, и цель их поездки и другие обстоятельства, связанные с этим, будут уточняться", - сообщил Слободян в ответ на вопрос о том, как будет происходить проверка болельщиков из России.

Матч «Динамо» - «Челси» состоится в Киеве 20 октября.