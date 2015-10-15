Хацкевич: «Глеб не верит в сборную. Так пусть сидит дома!»

Главный тренер сборной Беларуси Александр Хацкевич не согласен с полузащитником Александром Глебом, который не верит в сборную.

- Я требую от футболистов веры в себя и в коллектив. А настроение, допустим, Александра Глеба, который говорит, что нам в следующем цикле трындец, меня не устраивает.

- Не будете звать Глеба в сборную?

- Если будет соответствовать требованиям и изменит настроение, позову. Но смысл приезжать, если думаешь, что нам ж...? Саша же у нас в Европе пожил. Правда, что-то я не слышал, чтобы футболисты оттуда так высказывались о своих сборных. Нам ничего не светит и т.д. Так сиди дома. Не приезжай. Я заинтересован в игроках с надеждой и верой в положительный результат.

– Расскажите о своих взаимоотношениях с Глебом?

– Я знаю двух Глебов: мотивированного и немотивированного. Это совершенно разные люди. Игра с Македонией – лидер. Игра с Россией – то же самое. Игра с Испанией – то же самое. Работа с мячом, работа без мяча – отлично. А потом человек подписал контракт с БАТЭ – и все. Если все не так, я готов оказаться неправым.

Саша вроде бы хочет. Но с отношением к делу происходит что-то не то. Я понимаю его как футболиста. Когда у человека нет функциональной готовности, никакой опыт не поможет. Ни в чемпионате Беларуси, ни, тем более, на уровне повыше. Практика это доказывает. Хотеть можно. Это да. Но чтобы ездить, нужен бензин, - цитирует Хацкевича Tribuna.com.