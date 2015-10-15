Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Четыре игрока «Волги» отказались лететь в Томск из-за невыплат

    Четыре игрока нижегородской «Волги» не полетели на матч 15-го тура ФНЛ в Томск из-за задолженностей по зарплате.

    «Я и еще несколько ребят не летим в Томск. У нас большие долги: и по зарплате, и по премиальным. Должны еще за прошлый сезон. Вся эта ситуация порядком надоела. Вчера нам сказали, что деньги есть.

    Сегодня, что денег нет. А у меня семья, трое детей. И у Суханова — трое. И у других ребят дети. Я честно сказал: «Играть не буду». А если я в Томске получу травму и завершу карьеру? И кто мне поможет в этой ситуации?

    Уже устали от обещаний. «Подождите неделю, подождите неделю…» Мы свою работу делаем, еще недавно шли четвертыми. Пора и руководству показать свою. Что дальше? Не знаю. Будет видно, когда команда вернется из Томска», - рассказал полузащитник Леандро.

    Также в Томск не полетели вратарь Артур Нигматуллин, Эдуард Суханов и Никита Саталкин.

    Источник: Sportbox.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.10.2015 15:23
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 15 октября 2015, 17:55

      Имеют право. Только в "Волге" им больше не играть

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +113

      Медвепут великий 15 октября 2015, 17:06

      Капитализм, он такой

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +224

      Ele13 15 октября 2015, 16:47

      Понимаю игроков. Кто захочет выкладываться за еду? Жить-то хочется хорошо. Вообще такому крупному городу, как Н.Новгород нужно бы иметь команду хоть уровня Премьер-Лиги, а вместо этого руководство и зарплату-то платить не могут...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11