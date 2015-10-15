Болельщики «Баварии» протестуют против высоких цен

причём тут фунт, доллар и Бавария? В Германии евро вообще то.... Кто всё это пишет?
Фанаты «Баварии» собираются устроить акцию протеста во время матча Лиги чемпионов с «Арсеналом» из-за высоких цен на билеты.
В первые пять минут матча болельщики будут молчать. Самый дешевый билет на игру стоит 70 фунтов, что больше 100 долларов.
«Эти цены разрушают культуру боления и вынуждают отказаться от посещения стадиона инвалидов и молодых болельщиков», - говорится в заявлении фанатов.
Матч «Арсенал» - «Бавария» в рамках Лиги чемпионов состоится 20-го октября.