Болельщики «Баварии» протестуют против высоких цен

Фанаты «Баварии» собираются устроить акцию протеста во время матча Лиги чемпионов с «Арсеналом» из-за высоких цен на билеты.

В первые пять минут матча болельщики будут молчать. Самый дешевый билет на игру стоит 70 фунтов, что больше 100 долларов.

«Эти цены разрушают культуру боления и вынуждают отказаться от посещения стадиона инвалидов и молодых болельщиков», - говорится в заявлении фанатов.

Матч «Арсенал» - «Бавария» в рамках Лиги чемпионов состоится 20-го октября.