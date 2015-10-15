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    Болельщики «Баварии» протестуют против высоких цен

    Фанаты «Баварии» собираются устроить акцию протеста во время матча Лиги чемпионов с «Арсеналом» из-за высоких цен на билеты.

    В первые пять минут матча болельщики будут молчать. Самый дешевый билет на игру стоит 70 фунтов, что больше 100 долларов.

    «Эти цены разрушают культуру боления и вынуждают отказаться от посещения стадиона инвалидов и молодых болельщиков», - говорится в заявлении фанатов.

    Матч «Арсенал» - «Бавария» в рамках Лиги чемпионов состоится 20-го октября.

    Источник: Skysports

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    15.10.2015 14:25
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +71

      stas-kst 15 октября 2015, 17:40

      причём тут фунт, доллар и Бавария? В Германии евро вообще то.... Кто всё это пишет?

      -1
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      Рейтинг: +185

      rLt_Ortriwar > stas-kst 15 октября 2015, 17:56

      а ничего, что игра будет на поле Арсенала? Дальше, думаю, сам догадаешься

      1
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 15 октября 2015, 15:33

      все верно, правое дело.

      3
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      Рейтинг: +167

      астраханец 15 октября 2015, 14:33

      Баварская Бавария... кто пишет такую ахинею???

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