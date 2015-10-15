Хацкевич: «Лужный мог в раздевалке и по печени дать»

Главный тренер сборной Беларуси и бывший футболист киевского «Динамо» Александр Хацкевич считает, что в любой команде должен быть настоящий лидер.

«В Киеве таким был Юра Калитвинцев. Или Олег Лужный. Тот вообще авторитет, который мог в раздевалке и по печени дать, когда надо. Нужен заводила, который в первую очередь станет спрашивать с себя, а потом с других. В сборной по инициативе старших игроков капитаном выбран Саня Мартынович. По футбольным качествам он никогда не подведет. Но все же – интеллигент. В том смысле, что никогда не скажет: коуч, выйдите, пожалуйста из раздевалки, мы сами все обговорим и решим...», - поделился Хацкевич порталу "Прессбол".