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    Хацкевич: «Лужный мог в раздевалке и по печени дать»

    Главный тренер сборной Беларуси и бывший футболист киевского «Динамо» Александр Хацкевич считает, что в любой команде должен быть настоящий лидер.

    «В Киеве таким был Юра Калитвинцев. Или Олег Лужный. Тот вообще авторитет, который мог в раздевалке и по печени дать, когда надо. Нужен заводила, который в первую очередь станет спрашивать с себя, а потом с других. В сборной по инициативе старших игроков капитаном выбран Саня Мартынович. По футбольным качествам он никогда не подведет. Но все же – интеллигент. В том смысле, что никогда не скажет: коуч, выйдите, пожалуйста из раздевалки, мы сами все обговорим и решим...», - поделился Хацкевич порталу "Прессбол".

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.10.2015 13:53
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