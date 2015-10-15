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    Билялетдинов: «Жаль, что не удалось заявить Зинченко»

    Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов сожалеет о том, что в свое время украинский полузащитник "Уфы" Александр Зинченко не стал игроком казанского клуба.

    «Способный парень. Импонировал мне подходом к игре. Игрок технически оснащен на очень хорошем уровне, может принять нестандартное решение. Поле видит. Передача длинная, средняя, короткая – не проблема. Очень хорошая у человека перспектива. К сожалению, в силу непонятных для меня организационных причин, не удалось его заявить за «Рубин». Шанс я ему дал бы, несомненно. Несомненно. Может быть, некоторые футболисты не появились бы в команде, а он – играл бы.

    Мне обещали, обещали, обещали… Он появился у нас прошлым летом на сборе в Италии. Все, нормально. Но заявить не удалось, а в августе появился другой игрок, в два раза старше его. Если бы удалось заявить Зинченко, он бы играл, а того игрока не было бы.

    Верю, что им интересуется киевское "Динамо", потому что «материал», повторяю, очень хороший. Там был вопрос смены гражданства – не знаю, на какой стадии он остановился. Он сам донецкий парень, и из-за известных событий была такая тема. Но это, опять же, в прошлом. Зинченко, Ахметов, Набиуллин и ребята чуть постарше – это костяк, который я планировал создать в Казани не на один год», - поделился Билялетдинов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.10.2015 13:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      AlexRW 15 октября 2015, 19:45

      Вопрос знатокам, кого Билл-старший имеет ввиду, когда говорит "в августе появился другой игрок, в два раза старше его", уж не Динияра ли?

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