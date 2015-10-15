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    Газизов: «Компенсация за Зинченко не будет большой»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что судебные разбирательства между его клубом и «Шахтером» в самом разгаре, но за полузащитника Александра Зинченко много клуб не заплатит.

    «Пока еще никаких денег мы «Шахтеру» не платили. Идут определенные тяжбы. Суд должен определить только размер компенсации. Думаю, в течение двух-трех месяцев мы выйдем на финишную прямую. Мы прекрасно понимаем, сколько это примерно стоит.

    Это не большая сумма, футбольному человеку ее несложно вычислить, но желательно раньше времени ее не обнародовать. И это не миллион евро», - поделился Газизов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.10.2015 12:46
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