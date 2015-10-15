Касаев: «Будем использовать проблемы «Спартака» в обороне»

Полузащитник московского «Локомотива» Алан Касаев считает, что у «Спартака», с которым его клубу предстоит играть в выходные в рамках 12-го тура Премьер-лиги, сильная атака, но проблемная оборона.

- Можно ли сказать, что матч со «Спартаком» будет за шесть очков?

- Пока рано об этом говорить. Я надеюсь, будет хорошая игра, интересная для болельщиков.

- Нет ли досады, что не удалось сыграть за сборную?

- Любому футболисту, который находится в обойме, хочется сыграть и помочь команде. Но я впервые был под руководством Слуцкого, понимал, что так и будет.

- В чем сильные стороны «Спартака»?

- Хорошая атакующая линия, но есть проблемы в обороне, которые мы будем использовать.

Матч состоится 18 октября в 13:30 по московскому времени.