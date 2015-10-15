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    Касаев: «Будем использовать проблемы «Спартака» в обороне»

    Полузащитник московского «Локомотива» Алан Касаев считает, что у «Спартака», с которым его клубу предстоит играть в выходные в рамках 12-го тура Премьер-лиги, сильная атака, но проблемная оборона.

    - Можно ли сказать, что матч со «Спартаком» будет за шесть очков?

    - Пока рано об этом говорить. Я надеюсь, будет хорошая игра, интересная для болельщиков.

    - Нет ли досады, что не удалось сыграть за сборную?

    - Любому футболисту, который находится в обойме, хочется сыграть и помочь команде. Но я впервые был под руководством Слуцкого, понимал, что так и будет.

    - В чем сильные стороны «Спартака»?

    - Хорошая атакующая линия, но есть проблемы в обороне, которые мы будем использовать.

    Матч состоится 18 октября в 13:30 по московскому времени.

    Источник: «Советский спорт»

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    15.10.2015 12:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 15 октября 2015, 12:25

      Удачи Алану Касаеву и победы Локомотиву!

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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик > chempion_cska 15 октября 2015, 18:45

      Спасибо брат! И вам удачи!

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