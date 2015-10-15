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    Фибел: «Витсель сказал, что в России мне предложат золотой контракт»

    Защитник саранской «Мордовии» Томас Фибел сообщил, что мог оказаться в «Легии», но его сманил в Россию хороший контракт пермского «Амкара».

    - Вы играли в Польше около года, это был хороший опыт для вас?

    - Безусловно, - приводит слова издание So Foot. - У меня был очень хороший сезон, я играл во всех матчах и стал защитником года. Я мог бы перейти тогда в варшавскую "Легию", но Витсель расхвалил мне российский чемпионат, где мне могли предложить золотой контракт. Предложение "Амкара" выглядело очень заманчивым.

    - Как проходила акклиматизация в России?

    - По началу было очень сложно. Я не смог решить даже проблемы с визой, к тому же здесь почти никто не говорит по-английски. Тем не менее мне очень помог тренер Станислав Черчесов, с ним я развился и тактически, и физически. Это очень строгий специалист.

    - Чем стремительнее развивается ваша карьера, тем дальше вы уезжаете от Франции. Хотите вернуться в Лигу 1?

    - Конечно. Лига 1 остается одним из лучших европейских чемпионатов, но в финансовом плане он хуже. За несколько лет в России я заработал больше денег, чем за всю свою предыдущую карьеру. Во Франции играть здорово, когда ты молодой игрок от 20 до 25 лет, мечтаешь перейти в один из лучших клубов мира. Если нет - путешествуй.

    Томас Фибел: «Я первый представитель Гваделупы в России. И мне здесь нравится!»

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.10.2015 11:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 16 октября 2015, 14:48

      Как раньше-блеск и нищета(

      0
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    • ...
      Рейтинг: +767

      Petrak86 15 октября 2015, 13:59

      зато честно - приехал исключительно за баблом

      2
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 15 октября 2015, 12:33

      Удачи!

      -1
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      Рейтинг: +21

      Стелс007 15 октября 2015, 11:52

      10 тысяч должен получать этот падла

      2
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