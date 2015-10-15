Фибел: «Витсель сказал, что в России мне предложат золотой контракт»

Защитник саранской «Мордовии» Томас Фибел сообщил, что мог оказаться в «Легии», но его сманил в Россию хороший контракт пермского «Амкара».

- Вы играли в Польше около года, это был хороший опыт для вас?

- Безусловно, - приводит слова издание So Foot. - У меня был очень хороший сезон, я играл во всех матчах и стал защитником года. Я мог бы перейти тогда в варшавскую "Легию", но Витсель расхвалил мне российский чемпионат, где мне могли предложить золотой контракт. Предложение "Амкара" выглядело очень заманчивым.

- Как проходила акклиматизация в России?

- По началу было очень сложно. Я не смог решить даже проблемы с визой, к тому же здесь почти никто не говорит по-английски. Тем не менее мне очень помог тренер Станислав Черчесов, с ним я развился и тактически, и физически. Это очень строгий специалист.

- Чем стремительнее развивается ваша карьера, тем дальше вы уезжаете от Франции. Хотите вернуться в Лигу 1?

- Конечно. Лига 1 остается одним из лучших европейских чемпионатов, но в финансовом плане он хуже. За несколько лет в России я заработал больше денег, чем за всю свою предыдущую карьеру. Во Франции играть здорово, когда ты молодой игрок от 20 до 25 лет, мечтаешь перейти в один из лучших клубов мира. Если нет - путешествуй.

Томас Фибел: «Я первый представитель Гваделупы в России. И мне здесь нравится!»