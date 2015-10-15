Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Принц Иордании снова подал заявку на участие в выборах президента ФИФА

    Принц Иордании Али бин Аль-Хусейн подал заявку на участие в выборах президента ФИФА, которые должны состоятся 26 февраля 2016 года.

    "ФИФА необходимо вернуть доверие людей и свою репутацию. А для этого организации нужен лидер", - заявил Аль-Хусейн.

    Напомним, в мае иорданец проиграл выбору нынешнему президенту ФИФА Зеппу Блаттеру. После этого швейцарца обвинили в коррупции, он ушел в отставку и объявил о новых выборах.

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.10.2015 11:21
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 15 октября 2015, 12:47

      Вот же не уймется араб хренов! Америкосы топят Блаттера с Платини и продвигают своего кандидата.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11