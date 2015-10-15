Принц Иордании снова подал заявку на участие в выборах президента ФИФА

Принц Иордании Али бин Аль-Хусейн подал заявку на участие в выборах президента ФИФА, которые должны состоятся 26 февраля 2016 года.

"ФИФА необходимо вернуть доверие людей и свою репутацию. А для этого организации нужен лидер", - заявил Аль-Хусейн.

Напомним, в мае иорданец проиграл выбору нынешнему президенту ФИФА Зеппу Блаттеру. После этого швейцарца обвинили в коррупции, он ушел в отставку и объявил о новых выборах.