«Реал» не собирается продлевать контракт с Роналду

Мадрдиский "Реал" пока не собирается проодлевать контракт с нападающим Криштиану Роналду, который заявил, что хочет завершить свою карьеру в мадридском клубе и выступать на высшем уровне еще пять-шесть лет.

Действующее соглашение между игроком и клубом действует до 2018 года, и представители "Реала" в личной беседе уже сообщили Роналду, что пока не задумывались о продлении.

Ранее президент "Реала" Флорентино Перес сообщил, что не уверен в будущем португальца в составе "галактикос".