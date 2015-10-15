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    «Реал» не собирается продлевать контракт с Роналду

    Мадрдиский "Реал" пока не собирается проодлевать контракт с нападающим Криштиану Роналду, который заявил, что хочет завершить свою карьеру в мадридском клубе и выступать на высшем уровне еще пять-шесть лет.

    Действующее соглашение между игроком и клубом действует до 2018 года, и представители "Реала" в личной беседе уже сообщили Роналду, что пока не задумывались о продлении.

    Ранее президент "Реала" Флорентино Перес сообщил, что не уверен в будущем португальца в составе "галактикос".

    Источник: Goal.com

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    15.10.2015 11:07
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 15 октября 2015, 14:05

      не задумывались о продлении и не собирались продлевать - немного разные вещи...

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      Рейтинг: +352

      mauxa 15 октября 2015, 12:00

      Может не будем ждать лета, а уже зимой его продадим, пока норм деньги платят??? Возьмем Санчеса или лучше вернем ДиМарию и всё будет гуд..

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