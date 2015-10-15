Генич: «Решение по Слуцкому будут принимать Иванов и Гинер»

Комментатор "НТВ-Плюс" Константин Генич считает, что решение о продолжении работы Леонида Слуцкого в сборной России будет принято в самых высоких кругах.

"Я думаю, что решение действительно будет принято в самое ближайшее время. Но вряд ли его будет принимать сам Леонид Викторович. Главным персонажем тут будет Евгений Гинер и, скорее всего, опять не обойдется без участия Сергея Иванова.

Я просто убежден, что до Чемпионата Европы Слуцкий должен оставаться на совмещении как клубный тренер и как тренер сборной. Минусов в этом не вижу вообще никаких. Но возможности человеческого организма не безграничны, и такую нагрузку Слуцкому чрезвычайно трудно будет выдержать до 2018 года — почти нереально. Но оставшиеся до Евро восемь месяцев, я думаю, он вполне может совмещать и продуктивно работать и там, и там. Если сборная будет собираться за три дня до каждой из товарищеских игр, которых будет две, — я не думаю, что это сильно повлияет. Плюс игроки ЦСКА в это время и так разъезжаются по своим сборным.

Действительно, Гончаренко не просто так пришел в ЦСКА, он должен осмотреться. Но зима — это не лучшее время для смены тренера. Сейчас непонятно, куда выйдет ЦСКА — это будет плей-офф Лиги Чемпионов или плей-офф Лиги Европы. Плюс к этому надо будет понимать, какой отрыв у ЦСКА будет в чемпионате, если будет. После летнего перерыва доверять ему тренерскую работу было бы правильнее", - заявил Генич в интервью sobesednik.ru.