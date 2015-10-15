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    Промес: «Задача «Спартака» - место в четверке»

    Нападающий "Спартака" Квинси Промес рассказал о задачах команды на сезон. По словам голландца, перед командой стоит задача попасть в ервокубки.

    – Нынешний «Спартак» – команда, самолюбие которой больно уязвлено. Это команда, которая хочет доказать, что два предыдущих сезона были недоразумением. И мы делаем все возможное, чтобы не повторить ошибкок тех сезонов. Есть такая вещь, как гордость. «Спартак» – самый великий клуб в России. И мы должны соответствовать этому званию – здесь и сейчас.

    – От великого клуба хотят красивой игры, а в последнее время что-то не всегда получается.

    – Если бы был болельщиком, тоже постоянно требовал от своей любимой команды зрелища. Это абсолютно нормальное желание. И мы стараемся играть для зрителей. Но они тоже должны понимать, что иногда бывают такие игры, когда красивые комбинации не дают результата. Ты можешь сделать сотню трюков с мячом, но проиграть 0:3. В чем смысл? В нашей ситуации главная задача – взять три очка. Абсолютно неважно, каким путем добыта победа. Неважно, кто забил. Надо выиграть, а красивый футбол придет со временем.

    – Если объективно, на что рассчитывать?

    – На то, что мы закончим сезон в зоне еврокубков. Получается: задача-минимум – занять четвертое место. Моя личная цель – это, конечно, Лига чемпионов. Но и попадание в Лигу Европы также будет хорошим результатом. Это станет новой точкой отсчета для «Спартака», начало нового этапа.

    Источник: «Советский спорт»

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    15.10.2015 08:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +21

      Стелс007 15 октября 2015, 11:48

      уххахахахаххах а говорили будут биться за 1 место

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