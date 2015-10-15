Варга: «Разговаривал с Венгером, Кокорин ему не нужен»

Футбольный агент Шандор Варга прокомментировал информацию о том, что лондонский "Арсенал" зимой может вступить с "Динамо" в переговоры по трансферу нападающего Александра Кокорина.

"Я недавно общался с Арсеном и могу точно сказать, что у него никогда не было желания приобрести Кокорина. Заявления представителей «Динамо» о желании Венгера арендовать Кокорина выглядят очень забавно. Венгер, если вы знаете, вообще не арендует футболистов. Если ему нужен тот или иной игрок, он спрашивает: «Сколько вы за него хотите?». Он уже 17 лет в «Арсенале» и думает о завтрашнем дне, а не берет игроков для решения локальной задачи. У него было около £100 млн на приобретение новичков этим летом, но в «Арсенале» так и не появилось ни одного нового полевого игрока. Так что слова о том, что «Динамо» не отпустило Кокорина в аренду, - это утка. Кто-то придумал это, чтобы поднять интерес к Кокорину, ускорить его продажу в другой клуб или постараться выбить для него более выгодные финансовые условия.

Я наблюдал за Кокориным на протяжении этого отборочного цикла и, честно говоря, разочарован его уровнем игры. У него есть талант, но он не очень серьезно к себе относится. Лично мы не знакомы. Я делаю такой вывод по его игре. У Саши низкий процент реализации моментов. Даже когда надо сделать последнее базовое касание, он допускает много брака. Такие форварды не нужны Венгеру", - заявил Варга.