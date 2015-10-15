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    Варга: «Разговаривал с Венгером, Кокорин ему не нужен»

    Футбольный агент Шандор Варга прокомментировал информацию о том, что лондонский "Арсенал" зимой может вступить с "Динамо" в переговоры по трансферу нападающего Александра Кокорина.

    "Я недавно общался с Арсеном и могу точно сказать, что у него никогда не было желания приобрести Кокорина. Заявления представителей «Динамо» о желании Венгера арендовать Кокорина выглядят очень забавно. Венгер, если вы знаете, вообще не арендует футболистов. Если ему нужен тот или иной игрок, он спрашивает: «Сколько вы за него хотите?». Он уже 17 лет в «Арсенале» и думает о завтрашнем дне, а не берет игроков для решения локальной задачи. У него было около £100 млн на приобретение новичков этим летом, но в «Арсенале» так и не появилось ни одного нового полевого игрока. Так что слова о том, что «Динамо» не отпустило Кокорина в аренду, - это утка. Кто-то придумал это, чтобы поднять интерес к Кокорину, ускорить его продажу в другой клуб или постараться выбить для него более выгодные финансовые условия.

    Я наблюдал за Кокориным на протяжении этого отборочного цикла и, честно говоря, разочарован его уровнем игры. У него есть талант, но он не очень серьезно к себе относится. Лично мы не знакомы. Я делаю такой вывод по его игре. У Саши низкий процент реализации моментов. Даже когда надо сделать последнее базовое касание, он допускает много брака. Такие форварды не нужны Венгеру", - заявил Варга.

    Источник: Известия

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    15.10.2015 07:46
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 15 октября 2015, 19:02

      Да и так понятно. Зачем Арсеналу Кокорин? Нужно быть уж совсем глупым, чтобы верить, что Кокорин понадобился Арсеналу. Да что уж там, любому клубу АПЛ.

      Конечно, хочется, чтобы русские играли в таких чемпионатах, как АПЛ, но не такие, как Кокорин.

      0
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      Рейтинг: +112

      ESPANOL 15 октября 2015, 18:10

      Это полено только папе Карло бы понравилось, да ещё Капелло и Слуцкому. Неужели у Слуцкого глаз нет? Или его вынуждают ставить в основу эту бездарность?

      3
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      Рейтинг: +12454

      Вомбат > ESPANOL 15 октября 2015, 19:33

      Никто его не вынуждает. Читали интервью Слуцкого после Молдовы? Кокорин там, как выяснилось, сыграл "очень даже качественно." Это только нам (всем) показалось, что он разучился играть. А гению-то с высоты виднее.

      0
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      Рейтинг: +100

      borsch123 15 октября 2015, 18:07

      Скоро Бавария его за миллиард купит.

      0
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      Рейтинг: +33

      piper65 15 октября 2015, 16:47

      да он никому особо не нужен. даже динамо, мне кажется, паспорт кокорина нужнее, чем сам кокорин

      1
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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 15 октября 2015, 16:23

      Как я и писал в предыдущей новости о том что выбирают между Кокориным и ещё каким то игроком,всё это маркетинговый шаг,хотят набить цену на него,потому что Динамо испытывает финансовые трудности и хотят его подороже продать,чтобы разгрузить зарплатную ведомость и отчитаться перед УЕФА.

      1
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      Рейтинг: +268

      BorisoW 15 октября 2015, 13:03

      Кто-то сомневался?Ему Аршавина хватило...

      0
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 15 октября 2015, 12:19

      Очень убедительно.

      0
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      Рейтинг: +17

      Hater gonna hate 15 октября 2015, 11:40

      а Кельстрем не в аренде был?)

      4
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      Рейтинг: +21

      Стелс007 15 октября 2015, 10:52

      На лесобазу. Там место бревнам

      2
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      Рейтинг: +40

      AZ-76 15 октября 2015, 10:25

      Никому не нужен, никому не интересен. Нашли о ком новости постить...

      2
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