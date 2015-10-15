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    «Спартак» могут лишить очков из-за Дзюбы

    Михаил Прокопец, представитель нападающего "Зенита" Артема Дзюбы, сообщил, что "Спартак" могут лишить очков за то, что клуб не до конца рассчитался с игроком. В частности, за интервью официальному сайту петербургского клуба москвичи не выплатили Дзюбе зарплату за февраль.

    "Если “Спартак” не рассчитается в срок, то в регламентах РФС предусмотрены различные механизмы дальнейших действий. На клуб могут быть наложены различные санкции, вплоть до снятия очков", - сказал Прокопец.

    Отметим, срок выплаты, который установил РФС, истекает 15 октября.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.10.2015 06:41
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +2548

      Челнинец 15 октября 2015, 16:19

      зенит только так и становится чемпионом, матчи покупают, очки снимают с других команд.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 15 октября 2015, 16:05

      Этот гнилой даже после ухода гав-нит.

      0
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      Рейтинг: +3023

      Nesterenko 15 октября 2015, 15:49

      Бред...вообще на этом новом сайте часто бывает пишут такую вот хрень, задолженности многие имеют и очков ни с кого не снимают!!

      1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 15 октября 2015, 15:01

      Футбол во всем мире стал просто бабским, все плачут,жалуются на все что попало,и главное в футболе стали деньги

      0
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      Рейтинг: +195

      Colonist 15 октября 2015, 12:43

      Полная ерунда! Тогда у нас многие команды, вообще без очков ходили бы!))))))

      0
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 15 октября 2015, 12:21

      Было бы справедливо. Назад Спартак!

      0
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      Рейтинг: +1163

      ВасяК > chempion_cska 15 октября 2015, 12:39

      ЧМО

      -1
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      Рейтинг: +29

      FORVORD and FAVORIT 15 октября 2015, 12:04

      Ура ура ура !!!

      2
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      Рейтинг: +21

      Стелс007 15 октября 2015, 11:47

      ВСЕ БЕДЫ ИЗ-ЗА ЭТОГО БРЕВНА ДЗЮБЫ

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 15 октября 2015, 11:29

      Давайте поснимаем очки с клубов, которые хоть кому-то должны: Локо, Ростов, Спартак, Динамо, Урал, Мордовия, Кубань......! И по спортивному принципу будет спорить за чемпионство только Зенит, у которого денег до и больше! Отличный чемпионат в России получится!

      0
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      Рейтинг: +65

      паха1991 > Serjoga 15 октября 2015, 11:34

      а прием здесь Локо в этой компании??у Локо нет ни каких долгов

      2
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      Рейтинг: -42

      Zenit_EKB_88 > Serjoga 15 октября 2015, 15:17

      а при чем тут урал,дурачек))))

      1
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      Рейтинг: +1608

      кто там 15 октября 2015, 11:18

      ахаха. Дзюбинье красава, опускает мясо даже сейчас

      2
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