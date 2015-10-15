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    Черевченко удивляет посещаемость матчей «Локомотива»

    Главный тренер "Локомотива" Игорь Черевченко заявил, что его удивляет столь небольшое количество болельщиков, которые приходят на домашние матчи команды.

    "Сюрпризы в должности главного тренера "Локо"? Если говорить о футболистах и их возможностях, то никаких сюрпризов. А удивило другое — что даже сейчас так мало болельщиков приходит на наши матчи. Вроде и результат есть, и игру мы показываем, и клубные службы стараются все делать, но все равно посещаемость не всегда радует. Мне трудно ответить, почему так. Как команда мы продолжим делать все от нас зависящее, чтобы зрителей на трибунах стало больше", - сказал специалист.

    Напомним, после 11 туров "железнодорожники", набрав 24 очка, занимают второе место в турнирной таблице.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.10.2015 01:42
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +195

      Colonist 15 октября 2015, 12:45

      Удивительно было бы, если болельщики ходили бы на Локо!!!:)

      -1
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      Рейтинг: +10

      Дима Лоськов 15 октября 2015, 08:29

      Спасибо Смородской скажи, разогнала всех...эх((

      0
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 15 октября 2015, 08:24

      В своё время Смородская сделала всё, чтобы большая часть болельщиков перестала ходить на стадион. Эта баба своими заявлениями похоронила победную историю клуба, разогнала всех профессионалов из тренерского штаба, медиков, агрономов и т.д. Надеюсь, всё образуется, но на это нужно время.

      1
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      Рейтинг: +24

      Carhartt 15 октября 2015, 02:12

      Потому что на амкар в мороз в воскресенье в 7 часов вечера пойдет только полный... владалец абонемента, вроде меня

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