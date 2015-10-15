Черевченко удивляет посещаемость матчей «Локомотива»

Главный тренер "Локомотива" Игорь Черевченко заявил, что его удивляет столь небольшое количество болельщиков, которые приходят на домашние матчи команды.



"Сюрпризы в должности главного тренера "Локо"? Если говорить о футболистах и их возможностях, то никаких сюрпризов. А удивило другое — что даже сейчас так мало болельщиков приходит на наши матчи. Вроде и результат есть, и игру мы показываем, и клубные службы стараются все делать, но все равно посещаемость не всегда радует. Мне трудно ответить, почему так. Как команда мы продолжим делать все от нас зависящее, чтобы зрителей на трибунах стало больше", - сказал специалист.

Напомним, после 11 туров "железнодорожники", набрав 24 очка, занимают второе место в турнирной таблице.