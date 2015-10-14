«Реал» обменяет Черышева на Санчеса с доплатой в 50 миллионов

уверен что арсенал санчеса не отдаст. он у них реально на сегодня лучший и тащит команду на своих плечах. тем более вряд ли черышев им нужен. все таки арсенал немного не его уровень. черышеву что нибудь попроще надо. типа вилльяреала.
Мадридский "Реал" продолжает интересоваться атакующим полузащитником "Арсенала" Алексисом Санчесом.
Как сообщает испанский журнал Don Balon, руководство "сливочных" собирается заплатить лондонскому клубу за футболиста сборной Чили 50 миллионов евро и отдать российского полузащитика Дениса Черышева. Сделка может состояться уже в зимнее трансферное окно.
Ранее сообщалось, что "Арсенал" в ближайшее время предложит Санчесу новый долгосрочный контракт.