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    «Реал» обменяет Черышева на Санчеса с доплатой в 50 миллионов

    Мадридский "Реал" продолжает интересоваться атакующим полузащитником "Арсенала" Алексисом Санчесом.

    Как сообщает испанский журнал Don Balon, руководство "сливочных" собирается заплатить лондонскому клубу за футболиста сборной Чили 50 миллионов евро и отдать российского полузащитика Дениса Черышева. Сделка может состояться уже в зимнее трансферное окно.

    Ранее сообщалось, что "Арсенал" в ближайшее время предложит Санчесу новый долгосрочный контракт.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.10.2015 23:58
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +15

      salford 18 октября 2015, 09:26

      уверен что арсенал санчеса не отдаст. он у них реально на сегодня лучший и тащит команду на своих плечах. тем более вряд ли черышев им нужен. все таки арсенал немного не его уровень. черышеву что нибудь попроще надо. типа вилльяреала.

      0
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      Рейтинг: -130

      калач 15 октября 2015, 13:57

      это Арсеналу надо будет Реалу доплачивать

      -3
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 15 октября 2015, 12:38

      Я думаю, Черышев не подойдет по стилю игры Арсеналу! Ливерпуль ближе по манере игре. Или лучше в Испании остаться. Вильярреал, Валенсия - хорошие варианты!

      1
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      Рейтинг: +3469

      FRZZ 15 октября 2015, 12:12

      Не думаю, что Черышев нужен Венгеру.

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      Рейтинг: +352

      mauxa 15 октября 2015, 12:09

      Не надо Черышеву в Англию.. в Испании нужно оставаться!!! А Арсеналу можно кого-то из Арбелоа/Васкес/Пепе

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      Рейтинг: +55

      vyacheslaff 15 октября 2015, 11:18

      50 мульонов+Черышев= стоимость Санчеса?
      Вопрос-сколько стоит Черышев если мы знаем стоимость Санчеса

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      Рейтинг: +21

      Стелс007 > vyacheslaff 15 октября 2015, 11:49

      Черышел 5 лямов максимум. Ломается через матч и дриблинг уровня Дзюбы

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      Рейтинг: +101

      Ver 15 октября 2015, 10:20

      Это не нужно ни Арсеналу, ни Черышеву...так что врятли состоится...

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      Рейтинг: +200

      dzvinka 15 октября 2015, 09:35

      очень не верю что Венгер отдаст его просто так...

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      Рейтинг: +1497

      алекс88 15 октября 2015, 09:35

      Русские и Англия,где-то мы это уже проходили

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      Рейтинг: +17

      RustB > алекс88 15 октября 2015, 13:34

      Кокорина с Черышевым Арсен очень ждет!!!

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      Рейтинг: +34

      MaxReds 15 октября 2015, 07:45

      Навряд ли согласятся, по transfermarkt его цена 55М€ его цена за последний год только увеличивалась, и сейчас он один из лучший в АПЛ. Продать его можно где-то за 85-90М€, а за Черышева всего 10М€ и он через раз попадает в заявку реала, и это его красная цена. Да и к тому же им менять своего лидера на запасного.

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