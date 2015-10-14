«Реал» обменяет Черышева на Санчеса с доплатой в 50 миллионов

Мадридский "Реал" продолжает интересоваться атакующим полузащитником "Арсенала" Алексисом Санчесом.

Как сообщает испанский журнал Don Balon, руководство "сливочных" собирается заплатить лондонскому клубу за футболиста сборной Чили 50 миллионов евро и отдать российского полузащитика Дениса Черышева. Сделка может состояться уже в зимнее трансферное окно.



Ранее сообщалось, что "Арсенал" в ближайшее время предложит Санчесу новый долгосрочный контракт.