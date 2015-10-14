Фернандес: «Хотел бы оставшуюся часть карьеры провести в ЦСКА»

Почему и нет?Гигз жалеет о том как сложилась его карьера?Но для каждого это индивидуально Вагнер приехал в ЦСКА завоевал кубок ЛЕ и уехал играть для себя хотя мог бы при его таланте играть в топ клубе..а кто то уехал например в германию и в свои 35 забивает там по 15 мячей за сезон )))) так что поживём увидим )))
Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился мнением относительно продолжения карьеры в армейском клубе.
"Хотел бы провести в ЦСКА оставшуюся часть карьеры? Без сомнений, да. Здесь я очень комфортно себя чувствую: меня здорово приняли, я быстро адаптировался и не собираюсь уходить. Готов играть за ЦСКА столько, сколько посчитает нужным руководство клуба", – заявил Фернандес.
Напомним, после 11 туров чемпионата России ЦСКА, набрав 29 очков, возглавляет турнирную таблицу.