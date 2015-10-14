Фернандес: «Хотел бы оставшуюся часть карьеры провести в ЦСКА»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился мнением относительно продолжения карьеры в армейском клубе.



"Хотел бы провести в ЦСКА оставшуюся часть карьеры? Без сомнений, да. Здесь я очень комфортно себя чувствую: меня здорово приняли, я быстро адаптировался и не собираюсь уходить. Готов играть за ЦСКА столько, сколько посчитает нужным руководство клуба", – заявил Фернандес.

Напомним, после 11 туров чемпионата России ЦСКА, набрав 29 очков, возглавляет турнирную таблицу.