Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Фернандес: «Хотел бы оставшуюся часть карьеры провести в ЦСКА»

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился мнением относительно продолжения карьеры в армейском клубе.

    "Хотел бы провести в ЦСКА оставшуюся часть карьеры? Без сомнений, да. Здесь я очень комфортно себя чувствую: меня здорово приняли, я быстро адаптировался и не собираюсь уходить. Готов играть за ЦСКА столько, сколько посчитает нужным руководство клуба", – заявил Фернандес.

    Напомним, после 11 туров чемпионата России ЦСКА, набрав 29 очков, возглавляет турнирную таблицу.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.10.2015 20:48
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +459

      sour12 15 октября 2015, 22:00

      Почему и нет?Гигз жалеет о том как сложилась его карьера?Но для каждого это индивидуально Вагнер приехал в ЦСКА завоевал кубок ЛЕ и уехал играть для себя хотя мог бы при его таланте играть в топ клубе..а кто то уехал например в германию и в свои 35 забивает там по 15 мячей за сезон )))) так что поживём увидим )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +146

      Misha78 15 октября 2015, 08:03

      Пока не поступит более интересного предложения.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55

      JendosParavoz 14 октября 2015, 22:59

      наш человек!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      vest01 14 октября 2015, 21:09

      Клуб замечательный для Фернандеса,в клубе нет скандалов и каманда борится за высокие места Молодец Фернандес

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      sihafazatron 14 октября 2015, 20:58

      я думаю все в цска тоже этого хотели бы

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11