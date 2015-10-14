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    Футболисты «Волги» готовы бойкотировать матч с «Газовиком»

    Сегодня состоялась встреча игроков и тренеров "Волги" с министром спорта Нижегородской области Сергеем Пановым. Темой для разговора стала пятимесячная задержка зарплаты и премиальных. Сообщается, что проблемы с выплатами происходят из-за отказа главного спонсора, "Лукойла", оказывать поддержку клубу.

    В команде было принято решение не выходить на домашний матч 17-го тура Футбольной национальной лиги с "Газовиком" в том случае, если до игры не будут погашены задолженности. Помимо этого, минимум три футболиста не полетят на встречу с "Томью", которая состоится 15 октября. Об этом сообщил игрок, попросивший не афишировать свою фамилию.

    Ранее глава пресс-службы "Волги" Сергей Козунов опроверг информацию о том, что футболисты нижегородского клуба планируют бойкотировать ближайший матч.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.10.2015 19:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 19 октября 2015, 21:46

      Приплыли, блин.

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