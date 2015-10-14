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    Сорокин: «Талисман ЧМ-2018 будет в следующем году»

    Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин пообещал запустить талисман Чемпионата мира в следующем году.

    «Самое масштабное – это наши мероприятия во Франции летом 2016 года, во время проведения чемпионата Европы. Там будут промоакции, посвященные чемпионату мира-2018, презентации, стенды – целый ряд активностей. Дальше – жеребьевка Кубка Конфедераций 2017 года в Казани в декабре 2016 года. Ну и, конечно, запуск талисмана, который сейчас рисуют. Затем появится шорт-лист вариантов, из которого мы и будем выбирать. Талисман чемпионата мира-2018 мы запустим в конце лета-начале осени следующего года», – рассказал Сорокин агенству"Весь спорт".

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.10.2015 18:41
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