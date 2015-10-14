Моуринью беседовал с агентом Ярмоленко

Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью разговаривал с представителем Андрея Ярмоленко Михаилом Гулордавой, и уже в скором времени может направить официальный запрос о трансфере.

Напомним, что португалец посетил матч Украина – Испания где, по словам телекомментатора Виктора Вацко, он присматривался к Ярмоленко. По другой информации, Моуринью приехал посмотреть на хавбека Иско.