Моуринью беседовал с агентом Ярмоленко

не он, так другие заберут. тотт, ливер. главное, чтобы из украины уезжал. развитие ему нужно, рано останавливаться на достигнутом. желаю ему удачи!
Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью разговаривал с представителем Андрея Ярмоленко Михаилом Гулордавой, и уже в скором времени может направить официальный запрос о трансфере.
Напомним, что португалец посетил матч Украина – Испания где, по словам телекомментатора Виктора Вацко, он присматривался к Ярмоленко. По другой информации, Моуринью приехал посмотреть на хавбека Иско.