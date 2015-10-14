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    Моуринью беседовал с агентом Ярмоленко

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью разговаривал с представителем Андрея Ярмоленко Михаилом Гулордавой, и уже в скором времени может направить официальный запрос о трансфере.

    Напомним, что португалец посетил матч Украина – Испания где, по словам телекомментатора Виктора Вацко, он присматривался к Ярмоленко. По другой информации, Моуринью приехал посмотреть на хавбека Иско.

    Источник: Sport.es

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    14.10.2015 18:03
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +108

      Axidan 14 октября 2015, 21:22

      не он, так другие заберут. тотт, ливер. главное, чтобы из украины уезжал. развитие ему нужно, рано останавливаться на достигнутом. желаю ему удачи!

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      Рейтинг: +13

      AZERBAYCAN.. 14 октября 2015, 18:36

      молодец украина.очен нравится мне эта строна.

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